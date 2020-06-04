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Летающие крыши во время мощного урагана в Чечне попали на видео 

Lenta.ru 38 минут назад
В Чечне мощный ураган снес крыши домов и школ. Происшествие попало на видео, опубликованное во «ВКонтакте».
На кадрах видно, как в селах и городах республики летают кровли домов, повалены деревья и рекламные щиты.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что поручил всем экстренным службам, не дожидаясь улучшения погодных условий, ликвидировать разрушительные последствия стихии.
«При этом особое внимание уделяется вопросу выявления повреждённых жилых домовладений и последующего расселения семей», — отметил он.
Кадыров подчеркнул, что все ремонтные работы должны быть выполнение в течение одного дня.
По данным МЧС Чечни, во время непогоды пострадали 11 человек, из них один находится в тяжелом состоянии, остальные получили ушибы и легкие травмы.
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Происшествия , Видео , Рамзан Кадыров , Чеченская Республика
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