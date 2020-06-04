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Убийца воров в законе жестоко избит в СИЗО 

Павел Тиунов и ещё 1 23 минуты назад
Убийца воров в законе жестоко избит в СИЗО
Фото: ТАСС
В следственном изоляторе «Матросская тишина» был жестоко избит 44-летний Петр Турлаев, более известный в криминальной среде, как Петруха, осужденный за убийство воров в законе, сообщает Lenta.ru. Журналисты полагают, что нападение, в котором свою роль сыграл один из надзирателей, было спланировано.
Инцидент произошел во время прогулки заключенных. Турлаев оказался во дворе с 27-летним Ибрагимом Дудаевым, который практически сразу на него набросился. В результате убийца криминальных авторитетов был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. В настоящее время он находится в коме.
Предполагается, что нападение на киллера было спланировано. Сотрудники прокуратуры отмечают, что один из надзирателей скорее всего намеренно поместил Турлаева и Ибрагимова, которые содержались в разных камерах, в один прогулочный двор, и оставил их без присмотра.
«Его действия расценили как злоупотребление должностными полномочиями и халатность», — цитирует издание слова официального представителя столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
Источник СМИ в правоохранительных органах заявил журналистам, что с большой долей вероятности Дудаев отомстил Турлаеву за убийство воров в законе. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.
Ранее, как сообщал «Рамблер», сухумские правоохранители отчитались о задержании вероятного убийцы двух воров в законе Астика и Хасика. Нападение произошло 22 ноября 2019 года. По версии следствия, ко входу ресторана «Сан-Ремо» подбежали четыре одетых в маски и камуфляж человека, которые устроили беспорядочную стрельбу из автоматов по посетителям заведения. Среди клиентов ресторана были вышеупомянутые криминальные авторитеты. Подозреваемый — 41-летний Эрик Чадуа.
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Происшествия , Петр Турлаев , Генпрокуратура РФ , МВД , ФСИН , Lenta.ru
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