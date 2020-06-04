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Суд арестовал начальника цеха ТЭЦ в Норильске 

Моя Москва.онлайн 1 час назад
В Норильске арестовали начальника цеха ТЭЦ
Фото: Моя Москва.онлайн
В пресс-службе Красноярского краевого суда сообщили, что в Норильске арестовали начальника цеха ТЭЦ-3 Вячеслава Старостина. Об этом передает ТАСС.
Уточняется, что ранее он был задержан по делу об утечке нефтепродуктов.
Согласно данным, задержанный будет находиться под стражей до 31 июля.
Представитель суда заявил, что «Старостин арестован на один месяц и 30 суток».
По информации агентства, 29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом.
Стоит отметить, что часть ГСМ попала в воду реки Амбарной.
После произошедшего на месте ЧП работают спасатели МЧС России и силы «Норникеля».
Добавим, что специалистам удалось выставить несколько линий заграждений на реке и ограничить распространение нефтепродуктов.
Загрязненный грунт вывезен на временное хранилище.
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Происшествия , МЧС , Норникель , ИТАР-ТАСС , Норильск
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