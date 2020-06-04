Экстренная посадка Ми-38 в Подмосковье попала на видео 

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Московской области вертолет Ми-38 экстренно приземлился на трассу. Видео внештатной ситуации в Гжели, попавшей в объектив камеры водителя, публикует телеканал 360. На кадрах видно, как вертолет теряет высоту, приближаясь к земле. Экипаж военно-транспортной машины не пострадал, сам Ми-38 также не получил никаких повреждений.

Эксперты уже назвали предварительную причину аварийной посадки. По их мнению, ЧП могло произойти из-за технической неисправности в одном из двигателей летательного аппарата.