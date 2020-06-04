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В Туве мужчину обвинили в совращении 9-летней падчерицы 

ИА Regnum 50 минут назад
Россиянин совратил 9-летнюю падчерицу
Фото: РИА Новости
29-летнего жителя Тес-Хемского района Тувы обвинили в сексуальном преступлении против своей падчерицы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.
Как полагают в следствии, обвиняемый совершил «иные действия сексуального характера» в отношении 9-летней девочки ночью 1 июня. Его супруга в это время спала в другой комнате.
Мужчина к настоящему моменту задержан, в суд направлено ходатайство о заключении его под стражу. Кроме того, следователи проверяют его на возможную причастность к другим фактам сексуального насилия над падчерицей. Расследование уголовного дела продолжается.
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Происшествия , Криминал , Республика Тыва
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