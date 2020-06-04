Россиянин совратил 9-летнюю падчерицу

29-летнего жителя Тес-Хемского района Тувы обвинили в сексуальном преступлении против своей падчерицы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

Как полагают в следствии, обвиняемый совершил «иные действия сексуального характера» в отношении 9-летней девочки ночью 1 июня. Его супруга в это время спала в другой комнате.

Мужчина к настоящему моменту задержан, в суд направлено ходатайство о заключении его под стражу. Кроме того, следователи проверяют его на возможную причастность к другим фактам сексуального насилия над падчерицей. Расследование уголовного дела продолжается.