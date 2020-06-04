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Россиянин устроил бойню из-за квартиры 

Lenta.ru 31 минуту назад
Россиянин устроил бойню из-за квартиры
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге местный житель в ходе квартирного конфликта ранил из пистолета родную сестру и зарезал племянника. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на пресс-службу местного управления МВД России.
Как выяснили следователи, безработный 60-летний мужчина, его сестра и племянник поссорились из-за дележа имущества, в том числе квартиры. Не сумев договориться с родными, россиянин устроил бойню — выстрелил из газового пистолета в лицо сестре и ударил ножом племянника. После этого он скрылся с места происшествия.
Прибывшие в дом №5 на улице Уточкина полицейские обнаружили на лестничной площадке тело 34-летнего мужчины с колотым ранением шеи. Там же находилась 57-летняя пострадавшая, ее немедленно передали бригаде скорой помощи. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве.
В минувшем мае в суд было передано дело в отношении 33-летнего жителя города Нижневартовска, обвиняемого в убийстве своего отца. Россиянин, предположительно, напал на родителя, чтобы завладеть деньгами, вырученными от продажи жилья.
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Происшествия , Криминал , Санкт-Петербург
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