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Россиянка задушила брата-инвалида пластиковой петлей 

Артём Кульша 50 минут назад
Россиянка задушила брата-инвалида пластиковой петлей
Фото: ТАСС
Жительница Москвы убила брат-инвалида. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
По его данным, в конце апреля в правоохранительные органы поступило сообщение о кончине мужчины. По результатам судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что причиной его смерти стала асфиксия. Следствие заподозрило его сестру в убийстве и задержало ее. Девушка призналась в совершении преступления и объяснила, что задушила брата пластиковой петлей по причине личной неприязни по отношению к нему.
В конце мая, как сообщал «Рамблер», стало известно, что 63-летний житель Барнаула задушил ремнем от сумки 41-летную женщину, которой по просьбе знакомого позволил пожить в своей квартире в обмен на походы в магазин и приготовление еды.
Пенсионер был задержан, стал фигурантом уголовного дела по статье «Убийство», признал вину, а свой поступок мотивировал обидой и злостью — в какой-то момент квартирантка, по его словам, начала красть его пенсию, готовить нерегулярно, употреблять алкогольные напитки и водить в дом незнакомых мужчин.
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Происшествия , МВД , Москва
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