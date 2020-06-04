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Опубликовано видео с места нападения на школу в Китае 

Алевтина Жаркова 26 минут назад
В КНР неизвестный напал на учеников и работников начальной школы. В 8 утра по местному времени в городе Учжоу, находящемся Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, злоумышленник с ножом напал на группу учеников и сотрудников учебного заведения. Ранения получили 40 человек, директор, охранник и один из школьников находятся в тяжелом состоянии.
Нападавший уже задержан, им оказался 50-летний местный житель, который работает охранником. Мотивы совершения преступления и все обстоятельства сейчас выясняются.
Происшествия , Видео , В мире , Китай
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