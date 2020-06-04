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Нефтепровод прорвало в Пермском крае 

Национальная Служба Новостей и ещё 6 33 минуты назад
В Пермском крае прорвало нефтепровод
Фото: Национальная Служба Новостей
Около 10 кубометров нефти разлилось неподалёку от населённого пункта Тулумбаиха в Пермском крае из-за разгерметизации магистрального нефтепровода «Холмогоры-Клин». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
По его данным, угрозы попадания нефти в водоёмы нет. Специалисты уже перекрыли участок трубы протяжённостью около 400 километров. Аварийно-восстановительные работы рассчитывают завершить к 6 июня. Поставки потребителям организованы по резервной линии Сургут-Полоцк.
Между тем, в Норильске, где из-за разгерметизации резервуара на территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» разлилось 20 тысяч тонн нефтепродуктов, объявлен режим ЧС федерального масштаба. Топливо попало в реки. 4 июня глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что найден способ ликвидации утечки, передаёт RT.
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Происшествия , Катастрофы , Пожары , Евгений Зиничев , МЧС , Пермский Край
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