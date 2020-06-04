В Пермском крае прорвало нефтепровод

Около 10 кубометров нефти разлилось неподалёку от населённого пункта Тулумбаиха в Пермском крае из-за разгерметизации магистрального нефтепровода «Холмогоры-Клин». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По его данным, угрозы попадания нефти в водоёмы нет. Специалисты уже перекрыли участок трубы протяжённостью около 400 километров. Аварийно-восстановительные работы рассчитывают завершить к 6 июня. Поставки потребителям организованы по резервной линии Сургут-Полоцк.