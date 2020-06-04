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Россиянин получил пожизненный срок за серию убийств 

Lenta.ru и ещё 1 46 минут назад
Россиянин получил пожизненный срок за серию убийств
Фото: РИА Новости
В Магадане суд приговорил к пожизненному сроку в колонии особого режима ранее судимого 24-летнего Сергея Швачича за серию убийств. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
Приговор был вынесен на основании обвинительного вердикта присяжных. Подсудимого признали виновным в грабежах, кражах и убийстве четырех человек в Магадане.
Следствием и судом установлено, что в ночь на 25 декабря 2018 года Швачич распивал спиртное со знакомым в квартире, они поссорились и он убил его. На следующий день Швачич похитил из квартиры погибшего имущество на 66 тысяч рублей. Через пять дней он зарезал другого знакомого в ходе конфликта. После убийства Швачич расправился при помощи ножа с двумя свидетелями преступления: мужчиной и женщиной. Покидая место убийства, он прихватил имущество погибших на сумму более 65 тысяч рублей.
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Происшествия , Криминал , ФСИН , Магадан
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