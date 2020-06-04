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Появилось видео взрыва снаряда времён ВОВ 

Вадим Дроздов 36 минут назад
В Воронеже строители случайно откопали редкие боевые снаряды времен Великой отечественной войны. Рабочий на тракторе раскапывал грунт и ковшом достал из-под земли необычные снаряды сферической формы. Один из снарядов при этом разорвался. Тракторист был задет и получил ожоги. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Взорвавшейся сферой оказалась боевая ампула для редкого оружия — ампуломета. Ампуломет был разработан в СССР и представлял из себя аналог миномета. Только в качестве снарядов использовались сферические ампулы с зажигательной смесью внутри. Это оружие было быстро снято с производства в 1942-ом году из-за слишком высокой уязвимости ампул.
Происшествия , Видео
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