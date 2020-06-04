Убитый Росгвардией екатеринбуржец первым открыл огонь

Бойцы СОБР, застрелившие 27-летнего Владимира Таушанкова во время штурма в Екатеринбурге , считали, что он открыл по ним огонь. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Отца Таушанкова (после того, как подозреваемый закрылся в квартире — ред.) привез домой сотрудник отдела полиции №2, куда поступило заявление о грабеже в магазине, — рассказал агентству собеседник. — Полицейский хотел зайти вместе с отцом, но сын зачем-то завесил дверной проем обоями, как занавеской. Этого никто не ожидал — он воспользовался замешательством силовика, втащил отца в квартиру, а полицейскому брызнул в лицо из газового баллончика и вытолкал его».

Тогда полицейский вызвал подкрепление. Отец какое-то время отвечал силовикам, потом перестал — они предположили, что Таушанков мог убить отца, из-за чего и было принято решение о штурме. Росгвардейцы попытались выломать дверь, но этого не понадобилось, так как приехала мать Владимира и отдала им ключи от квартиры. Они стали заходить в нее, прикрываясь щитами.

«Таушанков выскочил в коридор со страйкбольным автоматом — копией автомата Калашникова, — рассказывает источник URA.RU. — Но не просто махал им — выпустил по ним очередь. Понятно, что у страйкбольного автомата звук другой, но кто в такой ситуации будет разбираться? В ответ на его очередь бойцы СОБР открыли огонь».

Малозаметная, но важная деталь: когда Таушанков выскочил навстречу росгвардейцами, он был одет в камуфляжный костюм и берцы.

«Наверное, вообразил себя Рембо, — полагает рассказчик. — Видимо, у него «поехала крыша».

По мнению екатеринбургского адвоката и заядлого страйкболиста Ивана Кадочникова, Таушанков легко мог купить необходимое снаряжение и даже поучаствовать в страйбольных играх (в Свердловской области — более трех тысяч страйкболистов), однако не был известным участником этого движения.