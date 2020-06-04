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Екатеринбуржец, застреленный Росгвардией, первым открыл огонь. ИНСАЙД 

Ura.Ru 20 минут назад
Убитый Росгвардией екатеринбуржец первым открыл огонь
Фото: оллаж: скриншот с камер наблюдения, фото с сайта rosgvard.ru
Бойцы СОБР, застрелившие 27-летнего Владимира Таушанкова во время штурма в Екатеринбурге, считали, что он открыл по ним огонь. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Отца Таушанкова (после того, как подозреваемый закрылся в квартире — ред.) привез домой сотрудник отдела полиции №2, куда поступило заявление о грабеже в магазине, — рассказал агентству собеседник. — Полицейский хотел зайти вместе с отцом, но сын зачем-то завесил дверной проем обоями, как занавеской. Этого никто не ожидал — он воспользовался замешательством силовика, втащил отца в квартиру, а полицейскому брызнул в лицо из газового баллончика и вытолкал его».
Тогда полицейский вызвал подкрепление. Отец какое-то время отвечал силовикам, потом перестал — они предположили, что Таушанков мог убить отца, из-за чего и было принято решение о штурме. Росгвардейцы попытались выломать дверь, но этого не понадобилось, так как приехала мать Владимира и отдала им ключи от квартиры. Они стали заходить в нее, прикрываясь щитами.
«Таушанков выскочил в коридор со страйкбольным автоматом — копией автомата Калашникова, — рассказывает источник URA.RU. — Но не просто махал им — выпустил по ним очередь. Понятно, что у страйкбольного автомата звук другой, но кто в такой ситуации будет разбираться? В ответ на его очередь бойцы СОБР открыли огонь».
Малозаметная, но важная деталь: когда Таушанков выскочил навстречу росгвардейцами, он был одет в камуфляжный костюм и берцы.
«Наверное, вообразил себя Рембо, — полагает рассказчик. — Видимо, у него «поехала крыша».
По мнению екатеринбургского адвоката и заядлого страйкболиста Ивана Кадочникова, Таушанков легко мог купить необходимое снаряжение и даже поучаствовать в страйбольных играх (в Свердловской области — более трех тысяч страйкболистов), однако не был известным участником этого движения.
«Среди страйкболистов есть, например, команды прокурорских или армейцы. И у них, постоянно играющих в страйкбол, очень жесткая дисциплина: например, на улице с «приводом» (страйбольным оружием) нельзя появляться вообще — носишь только в чехле. Неадекватные люди, кто «не от мира сего», выдавливаются из тусовки очень быстро», — пояснил Кадочников.
Следственный комитет, напомним, ведет проверку по факту применения оружия сотрудниками Росгвардии, застрелившими екатеринбуржца.
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Происшествия , Росгвардия , СКР , РИА Ura.ru , Екатеринбург
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