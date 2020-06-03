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Мужчину ударили по лицу кирпичом в центре Москвы 

РИАМО и ещё 1 14 минут назад
Мужчина получил кирпичом по лицу в центре Москвы
Фото: РИА Новости
Столичные полицейские задержали москвича, который ударил оппонента по лицу кирпичом, говорится в сообщении пресс-службы УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве.
Инцидент произошел на Ольховской улице. Со слов пострадавшего, неизвестный нанес ему удар кирпичом по лицу. Согласно заключению эксперта, потерпевшему причинен легкий вред здоровью.
Подозреваемого задержали на Доброслободской улице. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что конфликт произошел на бытовой почве. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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Происшествия , Криминал , МВД , Москва
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