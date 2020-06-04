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В Петербурге после пластической операции в частной клинике умерла женщина 

ИА Regnum и ещё 10 42 минуты назад
Россиянка умерла после пластической операции
Фото: РИА Новости
В отношении хирурга без лицензии возбуждено уголовное дело, он задержан. Об этом 4 июня сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу.
По данным следствия, 29 мая 59-летний хирург и учредитель одной из частных клиник Василеостровского района провел операцию 61-летней женщине. При этом, у клиники не было лицензии на стационарную помощь по профилю «пластическая хирургия», также она не была оснащена необходимым оборудованием и не имела условий для подобных хирургических вмешательств.
В результате 31 мая женщина почувствовала себя хуже, ее госпитализировали в государственное медицинское учреждение, где та скончалась на следующий день.
По предварительным данным, смерть потерпевшей наступила от септического шока с присоединением ДВС-синдрома на фоне кровопотери.
Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека). А хирург задержан.
«В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения», — уточнили в ведомстве.
Выяснение всех обстоятельств произошедшего продолжается. Также назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза с целью установления обстоятельств и причины смерти потерпевшей.
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Происшествия , СКР , Санкт-Петербург
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