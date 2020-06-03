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Начало ЧП в Норильске попало на видео 

Вероника Полынина 24 минуты назад
Телеграм-канал Baza опубликовал видеозапись, сделанную местными жителями в момент аварии на норильской ТЭЦ-3.
На видео дизельное топливо бурным потоком вытекает из поврежденного резервуара для хранения.
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Как сообщал «Рамблер», авария произошла 29 мая. По данным Росприроднадзора, после аварии более 15 000 кубометров дизельного топлива были обнаружены в водоемах, еще 6 000 кубометров топлива попали в грунт. Предельно допустимый коэффициент вредных веществ в окружающей среде превышен в несколько тысяч раз. 31 мая из-за разлива топлива был объявлен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера.
Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал власти Красноярского края и руководителей комбината, на котором произошла утечка топлива, за несвоевременное информирование МЧС об аварии и отсутствие плана по ликвидации последствий разлива топлива.
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Происшествия , Видео , Владимир Путин , МЧС , Норильск
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