Начало ЧП в Норильске попало на видео 

Телеграм-канал Baza опубликовал видеозапись, сделанную местными жителями в момент аварии на норильской ТЭЦ-3.

На видео дизельное топливо бурным потоком вытекает из поврежденного резервуара для хранения.

Как сообщал «Рамблер», авария произошла 29 мая. По данным Росприроднадзора, после аварии более 15 000 кубометров дизельного топлива были обнаружены в водоемах, еще 6 000 кубометров топлива попали в грунт. Предельно допустимый коэффициент вредных веществ в окружающей среде превышен в несколько тысяч раз. 31 мая из-за разлива топлива был объявлен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера.