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Задержание оторвавшего погоны у полицейского авиадебошира сняли на видео 

Lenta.ru 1 час назад
Оторвавшего погоны у полицейского сняли на видео
Фото: РИА Новости
Задержание авиадебошира, закурившего на борту самолета Калининград — Москва, а затем оторвавшего погоны у полицейского попало на видео. Кадры опубликованы на сайте МВД России.
На них видно, как двое полицейских и один из пассажиров готовятся вывести мужчину из самолета, заковав его в наручники. Тот делает вид, что не понимает, что происходит, и интересуется, «в чем вообще вопрос».
В этот момент другие пассажиры пытаются покинуть борт со словами «пойдем, пока его держат» или снимают происходящее на смартфоны.
Инцидент произошел 31 мая в аэропорту Шереметьево. Командир экипажа вызвал полицию после того, как пьяный пассажир закурил сигарету, не реагируя на замечания бортпроводников. При виде сотрудников правоохранительных органов дебошир попытался сбежать, прорвавшись к выходу.
«Размахивая руками и нецензурно выражаясь, он оттолкнул полицейского и порвал свой паспорт. После этого мужчину задержали и доставили в Линейное управление полиции», — отметила представитель ведомства Ирина Волк.
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Комментарии 1
Происшествия , Ирина Волк , Аэропорт Шереметьево , МВД , Калининград , Москва
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