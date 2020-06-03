Оторвавшего погоны у полицейского сняли на видео

Задержание авиадебошира, закурившего на борту самолета Калининград Москва , а затем оторвавшего погоны у полицейского попало на видео. Кадры опубликованы на сайте МВД России.

На них видно, как двое полицейских и один из пассажиров готовятся вывести мужчину из самолета, заковав его в наручники. Тот делает вид, что не понимает, что происходит, и интересуется, «в чем вообще вопрос».

В этот момент другие пассажиры пытаются покинуть борт со словами «пойдем, пока его держат» или снимают происходящее на смартфоны.

Инцидент произошел 31 мая в аэропорту Шереметьево . Командир экипажа вызвал полицию после того, как пьяный пассажир закурил сигарету, не реагируя на замечания бортпроводников. При виде сотрудников правоохранительных органов дебошир попытался сбежать, прорвавшись к выходу.