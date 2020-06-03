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Из-за ЧП в Норильске возбудили три дела 

Вероника Полынина 29 минут назад
Из-за ЧП в Норильске возбудили дела
Фото: © Администрация города Норильска Facebook
Следователи возбудили три уголовных дела после разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщает Генпрокуратура России.
По материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела по статьям 254 УК РФ («Порча земли»), 246 УК РФ («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ») и 250 УК РФ («Загрязнение вод»).
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По подозрению в совершении преступлений был задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК).
Гендиректору предприятия вынесено предупреждение.
Как сообщал «Рамблер», 29 мая на ТЭЦ-3 в Норильске произошла утечка дизельного топлива из резервуара для хранения. По данным Росприроднадзора, после аварии более 15 000 кубометров дизельного топлива были обнаружены в водоемах, еще 6 000 кубометров топлива попали в грунт. Предельно допустимый коэффициент вредных веществ в окружающей среде превышен в несколько тысяч раз. 31 мая из-за разлива топлива был объявлен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , Норильск
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