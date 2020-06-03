Уволенная из-за коронавируса москвичка совершила суицид 

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Москве покончила с собой администратор гостиницы, уволенная из-за коронавируса.

Как пишет «Московский комсомолец», одной из версий произошедшего стало увольнение с работы и долги: женщина выплачивала банку кредит за машину и снимала комнату.

Трагедия произошла 2 июня в московском районе Отрадное. Женщина выпрыгнула из окна и упала на козырек подъезда. Спасти ее не удалось.