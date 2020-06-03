Уволенная из-за коронавируса москвичка совершила суицид 

В Москве покончила с собой администратор гостиницы, уволенная из-за коронавируса.
Как пишет «Московский комсомолец», одной из версий произошедшего стало увольнение с работы и долги: женщина выплачивала банку кредит за машину и снимала комнату.
Трагедия произошла 2 июня в московском районе Отрадное. Женщина выпрыгнула из окна и упала на козырек подъезда. Спасти ее не удалось.
Как писал «Рамблер» писал, ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что число безработных в России может увеличиться с 2,5 миллиона до 8 миллионов человек из-за кризиса, вызванного коронавирусом.