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Уволенная из-за коронавируса москвичка совершила суицид 

Вероника Полынина 6 минут назад
Уволенная из-за коронавируса москвичка совершила суицид
Фото: РИА Новости
В Москве покончила с собой администратор гостиницы, уволенная из-за коронавируса.
Как пишет «Московский комсомолец», одной из версий произошедшего стало увольнение с работы и долги: женщина выплачивала банку кредит за машину и снимала комнату.
Трагедия произошла 2 июня в московском районе Отрадное. Женщина выпрыгнула из окна и упала на козырек подъезда. Спасти ее не удалось.
Как писал «Рамблер» писал, ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что число безработных в России может увеличиться с 2,5 миллиона до 8 миллионов человек из-за кризиса, вызванного коронавирусом.
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Происшествия , Алексей Кудрин , Счетная палата , Московский комсомолец , Москва
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