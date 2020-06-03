Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пожилая россиянка с инвалидностью три дня провела с телом сына и кричала соседям 

Lenta.ru 1 час назад
Россиянка с инвалидностью три дня провела с телом сына
Фото: РИА Новости
Пожилая жительница Москвы провела несколько дней в квартире с трупом погибшего сына. Ее нашли полицейские, которые приехали по вызову соседей, сообщает РЕН ТВ.
Жильцы дома на 1-ой Новокузьминской улице позвонили в полицию из-за криков пенсионерки по соседству. Издание пишет, что женщина кричала о смерти сына.
В момент обнаружения слепая пенсионерка с инвалидностью находилась в беспомощном состоянии. В квартире также находилось тело мужчины с множественными колото-резаными ранами. По предварительным данным, он скончался три дня назад.
Пожилая женщина госпитализирована в больницу. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее в Москве полицейские обнаружили тела россиянки и ее сожителя. В квартире с ними находились трое детей, в том числе 11-месячный ребенок.
Видео дня. Little Big и его GO BANANAS - главный трэш года
Последние новости
Полицейских оправдали по делу об изнасиловании дознавательницы из Уфы Полицейских оправдали по делу об изнасиловании дознавательницы из Уфы В России нашли редкий вид опасных для жизни хантавирусов В России нашли редкий вид опасных для жизни хантавирусов Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности
Происшествия , Общество , МВД , РЕН ТВ , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Соловьев объяснил уход Шафран
Соловьев объяснил уход Шафран
В деле дознавательницы из Уфы появилась вторая девушка
В деле дознавательницы из Уфы появилась вторая девушка
На Украине пытаются уволить реального «хозяина страны»
На Украине пытаются уволить реального «хозяина страны»
Украина передала ФРГ доказательства присутствия РФ в Донбассе
Украина передала ФРГ доказательства присутствия РФ в Донбассе
Черное море оказалось опасным
Черное море оказалось опасным
Видео
Поимка дикобраза в Подмосковье попала на видео
01:12
Поимка дикобраза в Подмосковье попала на видео
Tesla на автопилоте врезалась в фургон и попала на видео
01:42
Tesla на автопилоте врезалась в фургон и попала на видео
Опубликовано видео ДТП с участием маршрутки и скорой помощи
00:40
Опубликовано видео ДТП с участием маршрутки и скорой помощи
Незнакомец спас людей из горящего автомобиля и попал на видео
Незнакомец спас людей из горящего автомобиля и попал на видео
Стюардесса пошутила над спящим пассажиром и попала на видео
00:22
Стюардесса пошутила над спящим пассажиром и попала на видео
Выставленная на продажу деревня с церковью попала на видео
00:40
Выставленная на продажу деревня с церковью попала на видео
В мире Общество
Опубликовано видео обуви, позволяющей соблюдать дистанцию
00:33
Опубликовано видео обуви, позволяющей соблюдать дистанцию
Общество В мире
Опубликовано видео испытания корвета «Гремящий» с Ка-27
00:41
Опубликовано видео испытания корвета «Гремящий» с Ка-27
Армия Войска
От пленника потребовали правды о россиянах в Ливии
00:09
От пленника потребовали правды о россиянах в Ливии
Армия
Опубликовано видео приплывшего в Монреаль по реке кита
00:47
Опубликовано видео приплывшего в Монреаль по реке кита
В мире Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение