В Москве ограбили двойника Салаха 

Как сообщает «Пятый канал» , 36-летний Ислам работает на одной из московских киностудий, снимается в сериалах и часто перевоплощается в Александра Пушкина в рекламных роликах.

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Актер египетского происхождения давно живет в Москве и передвигается по городу на «пятерке» «Жигулей» — автомобиле Lada 2105. На днях мужчина припарковал «Жигули» в районе Некрасовка, а когда сел за руль, машина не завелась. Открыв капот, Ислам с удивлением обнаружил, что в автомобиле отсутствует аккумулятор.

Мужчина обратился в полицию с заявлением о краже.

Как сообщал «Рамблер», Мохаммед Салах — 27-летний египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Египта.