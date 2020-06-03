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В Москве ограбили двойника Салаха 

Вероника Полынина и ещё 1 30 минут назад
В Москве ограбили двойника Салаха
Фото: ВКонтакте
В Москве ограбили египетского актера, похожего на знаменитого футболиста Мохаммеда Салаха.
Как сообщает «Пятый канал», 36-летний Ислам работает на одной из московских киностудий, снимается в сериалах и часто перевоплощается в Александра Пушкина в рекламных роликах.
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Актер египетского происхождения давно живет в Москве и передвигается по городу на «пятерке» «Жигулей» — автомобиле Lada 2105. На днях мужчина припарковал «Жигули» в районе Некрасовка, а когда сел за руль, машина не завелась. Открыв капот, Ислам с удивлением обнаружил, что в автомобиле отсутствует аккумулятор.
Мужчина обратился в полицию с заявлением о краже.
Как сообщал «Рамблер», Мохаммед Салах — 27-летний египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Египта.
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Происшествия , Криминал , Мохаммед Салах , Москва
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