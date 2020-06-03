Оправданы: чем обернулся секс-скандал в полиции Уфы

Суд принял новое решение по делу 23-летней дознавательницы из Уфы, обвинившей колег в изнасиловании. Согласно апелляционному приговору, двое из троих полицейских, ставших фигурантами следствия, были признаны невиновными, так как суд не нашел доказательств их причастности к преступлению. Третий экс-офицер все же отправится за решетку, однако суд сократил первоначально назначенный срок. Ему также предстоит выплатить потерпевшей полмиллиона рублей.

Верховный суд Башкирии полностью оправдал двоих полицейских, ранее обвиненных в изнасиловании дознавательницы. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов республики.

Согласно решению судьи, Салават Галиев и Эдуард Матвеев были освобождены сразу по окончании заседания, так как «никаких доказательств их вины не было».

Третьему фигуранту дела — Павлу Яромчуку — наказание было снижено до четырех лет лишения свободы. Он был признан виновным по двум статьям: «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

«Приговор отменили, вынесли апелляционный приговор. В ходе судебного заседания подсудимые свою вину не признали. Павел Яромчук взят под стражу в зале суда. Исковые требования потерпевшей удовлетворены частично, постановлено взыскать компенсацию морального вреда в размере полмиллиона рублей. Эдуард Матвеев и Салават Галиев оправданы за непричастностью к совершению преступлений, за ними признано право на реабилитацию», — цитирует заявление пресс-службы «Башинформ.рф».

Как объяснил адвокат одного из оправданных полицейских Аслям Халиков , непричастность Салавата Галиева к преступлению была очевидна после появления первых же результатов экспертиз.

«Мы постоянно говорили о доказательстве полной невиновности моего подзащитного. В итоге нет ни одного следа биоматериалов (принадлежащих Салавату Галиеву — «Газета.Ru»), а также нет ни одного телесного повреждения, характерного именно для изнасилования. Другие повреждения были, но не характерные именно для изнасилования», — заявил адвокат «КП-Уфа».

Кроме того, в Верховном суде республики учли тот факт, что у Галиева на момент преступления подтвердилось алиби.

«Ну и наличие посторонних людей в качестве свидетелей тоже имело место быть. В совокупности нет ни одного доказательства его вины, что проанализировал Верховный суд республики», — заключил Халиков.

Павел Яромчук также рассчитывал на оправдание, однако этого не произошло, рассказал адвокат Эдуарда Матвеева Рустам Ибрагимов

«Павел до конца надеялся, что оправдают, по нему видно было», — заявил он изданию «Уфа1.Ru».

Адвокат Яромчука Наиль Багаутдинов, в свою очередь, не намерен останавливать борьбу за свободу своего подзащитного.

«Для нас решение суда было неожиданным. Сейчас его сложно оценивать, потому что была озвучена только резолютивная часть приговора. Но в любом случае мы планируем его обжаловать в кассационном порядке», — рассказал он UfaTime.ru.

По слова защитника Матвеева, бывшая дознавательница МВД также присутствовала на заседании, однако ее реакции на оглашение приговора было не видно из-за медицинской маски.

Адвокат потерпевшей Гульназ Фатхисламовой Ирина Валиева уже заявила о намерении обжаловать приговор в кассации, передает «Ъ-Уфа».

«У моей доверительницы не было амнезии или потери памяти. Эту гадость делали трое, поэтому вычеркивать из этого списка людей, которые противоправно вели себя по отношению к моей доверительнице, — безнравственно», — отметила защитник.

При этом изначальный приговор бывшим полицейским, вынесенный в декабре 2019 года, также показался потерпевшей и ее представителю «чрезмерно мягким». Тогда за изнасилование дознавательницы Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева приговорили к 7 годам лишения свободы, Павла Яромчука — к 6 годам. Кроме того, они были обязаны выплатить потерпевшей 3 млн рублей.

«А вы, как считаете? Конечно, несправедливый», — прокомментировал приговор Эдуард Матвеев, выходя из зала суда.

После оглашения приговора жена Яромчука в слезах убежала с заседания, передавало издание Ufa1.ru.

Защитница потерпевшей Ирина Валиева сначала выразила представителям суда признательность за вынесенное решение, однако позже подала апелляционную жалобу.

«Мы довольны! Потому что эта девочка выстояла против 17 адвокатов и трех подсудимых. Она выстояла за всех тех, кто никогда не рассказывал, что с ними произошло. Я считаю, что любое наказание, которое назначает суд — достаточное», — заявила адвокат экс-дознавательницы «Вести-Башкортостан».

Сами осужденные и их девять адвокатов после приговора подали апелляционные жалобы, в которых просили вынести оправдательный приговор ввиду отсутствия события преступления и отказать в исковых требованиях потерпевшей.

Прокуратура в свою очередь просила ужесточить наказание и лишить подсудимых специальных званий. До 3 июня Галиев, Матвеев и Яромчук оставались под домашним арестом.

По версии следствия, в ночь на 30 октября 2018 года трое высокопоставленных офицеров устроили застолье, чтобы отметить скорое повышение по службе старшего из товарищей — Матвеева. При этом они позвали к себе и 23-летнюю коллегу, которая совсем недавно начала работать в отделе полиции. Позже выяснилось, что девушка пришла в кабинет не одна, а с подругой.

По словам потерпевшей, после пары рюмок алкоголя старшие коллеги словно взбесились — затащили ее в тесный туалет, сорвали одежду и по очереди надругались. В результате было возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц. Фигуранты дела были уволены из органов внутренних дел в ноябре 2018 года. Потерпевшую также уволили за употребление спиртных напитков на рабочем месте. Суд рассматривал дело с июля 2019 года, фигуранты так и не признали свою вину.