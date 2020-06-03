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Задержанный в Крыму украинский военный арестован 

Деловая газета «Взгляд» 23 минуты назад
Задержанный в Крыму украинский военный арестован
Фото: РИА Новости
Киевский районный суд Симферополя арестовал украинского военного Евгения Добринского, задержанного во вторник при попытке перейти российскую границу в состоянии алкогольного опьянения.
«Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу Добринскому сроком на 30 суток — до 1 июля», — сказала судья Валентина Камынина, передает ТАСС.
Адвокат Ислям Велиляев сообщил, что защита Добринского намерена подать апелляцию в установленный законом срок.
В отношении Добринского возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ («Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации»). По этой статье грозит штраф в размере до 200 тыс. рублей либо принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.
Во вторник в пресс-службе ФСБ сообщили, что пограничники в Крыму задержали украинского военного, нарушившего российскую госграницу. Сообщалось, что он был в состоянии алкогольного опьянения и при досмотре у него обнаружили вещество, предположительно, являющееся наркотиком.
Сам Добринский признал, что добровольно перешел границу и находился в состоянии алкогольного опьянения. Он также сообщил, что является военнослужащим 13-го батальона 95-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Он находился в трехмесячной командировке на границе с Крымом на охране железнодорожного моста и дамбы.
Однако командование десантно-штурмовых войск ВС Украины назвало инцидент с задержанием в Крыму украинского военного «частью российской кампании по дискредитации ВСУ».
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Происшествия , ФСБ , ИТАР-ТАСС , Республика Крым , Симферополь
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