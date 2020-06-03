Россиянин ради квартиры убил племянника и выстрелил в сестру 

Житель Санкт-Петербурга в ходе конфликта из-за раздела квартиры прикончил родного племянника, а также выстрелил в лицо сестре из газового пистолета, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах . Злоумышленник задержан.

Трагедия произошла 2 июня в многоквартирном доме на улице Уточкина. Родственники выясняли отношения на лестничной площадке. Словесная перепалка быстро переросла в рукоприкладство. В результате 61-летний мужчина сначала выстрелил в свою сестру из газового пистолета, а затем воткнул нож в шею племяннику. Пострадавший скончался до приезда медиков.

Известно, что задержанный ранее уже был неоднократно судим. Правоохранителям еще предстоит выяснить все обстоятельства преступления. Расследование продолжается.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Ханты-Мансийский окружной суд было направлено дело об убийстве 33-летним сыном своего отца. Мужчина, по версии следствия, пошел на преступление с целью присвоить деньги от продажи квартиры. В деле фигурирует сумма в 1,5 миллиона рублей.