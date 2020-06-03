В Подмосковье электричка сбила мужчину с ребенком

Подмосковье поезд сбил стоящего на железнодорожных путях мужчину с маленьким ребенком на руках. Об этом сообщило Московское межрегиональное следственное управление на транспорте.

По данным ведомства, инцидент произошел сегодня около девяти утра на станции Детской Ярославского направления Московской железной дороги.

«Мужчина, 1979 года рождения, держа на руках свою двухлетнюю дочь, был травмирован электропоездом «Фрязино — Москва»», — отмечается в сообщении.

Мужчина погиб, девочка была госпитализирована. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство ребенка, пояснили в следственном управлении.

«Рамблер» писал, что ранее женщина попыталась покончить с собой после того, как сбросила с моста на проспекте Защитников в Москве двух детей в возрасте около трех лет. Дети выжили и были госпитализированы, их мать отправили в психиатрическую больницу.