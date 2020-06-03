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Опубликовано видео обращения родных Джорджа Флойда 

Вадим Дроздов 24 минуты назад
Близкие люди погибшего из-за действий полиции в США афроамериканца Джорджа Флойда обратились к американцам с призывом прекратить беспорядки. "Мы призываем людей по всей стране перестать мародерствовать! Джорджа это уже не воскресит. Давайте прекратим думать, что наш голос ничего не значит и будем голосовать. Давайте голосовать не только за президента, но и голосовать во время отборочных голосований. Голосовать за всех. Занимайтесь самообразованием, не ждите, пока вам объяснят, кто есть кто", — кричал в рупор брат погибшего. Слова, актуальные не только в США, но и по всему миру. Все происходило на месте смерти Джорджа. Сейчас этот перекресток завален цветами и там повсюду демонстранты.
Происшествия , Видео , США
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