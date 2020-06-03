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В Красноярске нашли тело исчезнувшего семилетнего ребенка 

Павел Тиунов и ещё 19 13 минут назад
В Красноярске обнаружили тело ребенка
Фото: depositphotos.com
Красноярские поисковики нашли тело семилетнего мальчика, который бесследно исчез вечером 2 июня, сообщают «Известия». Следователи завели уголовное дело по статье «убийство».
По данным журналистов, ребенок весь предыдущий день играл с детьми во дворе. Его пропажу заметили, когда все разошлись по домам. Вечером 2 июня родители мальчика обратились в полицию. На поиски ребенка были брошены правоохранители: участковые, инспекторы отделов по делам несовершеннолетних, оперативники уголовного розыска. К операции также подключились волонтеры.
Тело мальчика было обнаружено 3 июня в Ленинском районе Красноярска в протоке реки Енисей недалеко от Октябрьского моста. Обстоятельства страшной находки не разглашаются.
Следователи регионального управления Следственного комитета на своем сайте отрапортовали о заведении уголовного дела.
«В ходе осмотра следователями-криминалистами и медицинскими экспертами на теле ребенка внешних признаков насильственной смерти не обнаружено, окончательную причину установит назначенная судебно-медицинская экспертиза», — говорится в сообщении.
Расследование продолжается.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в деревне Нижняя Коя Красноярского края было обнаружено тело 12-летней школьницы. В последний раз девочку видели играющей на детской площадке. Тело ребенка с признаками насильственной смерти нашли в колодце.
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Происшествия , Катастрофы , Криминал , Пожары , СКР , газета "Известия" , Красноярск
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