В Челябинске в одном из магазинов "Пятерочка" произошло избиение мужчины на каблуках сотрудниками охраны. Вызывающе одетый в пиджак, фуражку и сапоги на каблуках покупатель о чем-то спорил с продавщицей и охранниками магазина. Его пытались вывести из помещения, но он одергивал руки охранников. После чего, один из них не выдержал и нанес покупателю удар в лицо, отправив его в нокдаун. Как выяснилось позже, экстравагантный мужчина разозлил сотрудников "Пятерочки" не своим внешним видом, а тем, что разбил одну из витрин магазина. На него уже завели административное дело по статье "Хулиганство". А по поводу действий охраны проводится проверка.
Появилось видео избиения мужчины на каблуках
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