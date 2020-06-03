Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Появилось видео избиения мужчины на каблуках 

Вадим Дроздов 25 минут назад
В Челябинске в одном из магазинов "Пятерочка" произошло избиение мужчины на каблуках сотрудниками охраны. Вызывающе одетый в пиджак, фуражку и сапоги на каблуках покупатель о чем-то спорил с продавщицей и охранниками магазина. Его пытались вывести из помещения, но он одергивал руки охранников. После чего, один из них не выдержал и нанес покупателю удар в лицо, отправив его в нокдаун. Как выяснилось позже, экстравагантный мужчина разозлил сотрудников "Пятерочки" не своим внешним видом, а тем, что разбил одну из витрин магазина. На него уже завели административное дело по статье "Хулиганство". А по поводу действий охраны проводится проверка.
Происшествия , Видео , Челябинск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская предупредила о катастрофе в Крыму
Поклонская предупредила о катастрофе в Крыму
«Появились олигархи, которые готовы платить за любовников»
«Появились олигархи, которые готовы платить за любовников»
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Борис Невзоров рассказал о судьбе убийц его жены
Борис Невзоров рассказал о судьбе убийц его жены
На МКС пролилась кровь
На МКС пролилась кровь
Видео
Появилось видео избиения мужчины на каблуках
01:36
Появилось видео избиения мужчины на каблуках
Происшествия
Полицейские встали на колени перед протестующими и попали на видео
01:00
Полицейские встали на колени перед протестующими и попали на видео
Опубликовано видео смертельной аварии под Тверью
00:21
Опубликовано видео смертельной аварии под Тверью
Медведь «станцевал» у дерева и попал на видео
00:21
Медведь «станцевал» у дерева и попал на видео
Протестующие в США обстреляли полицейских и попали на видео
01:00
Протестующие в США обстреляли полицейских и попали на видео
Танец двух дельфинов попал на видео
01:00
Танец двух дельфинов попал на видео
Подтопленные дачные участки в Подмосковье попали на видео
01:41
Подтопленные дачные участки в Подмосковье попали на видео
Новости Москвы Происшествия
Опубликовано видео забившего фонтана в Петербурге
00:19
Опубликовано видео забившего фонтана в Петербурге
Происшествия
Названы сроки окончания кризиса в России
00:22
Названы сроки окончания кризиса в России
Общество
«Жестокое обращение»: в МИД РФ обрушились на США
01:17
«Жестокое обращение»: в МИД РФ обрушились на США
Политика США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение