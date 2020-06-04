Делу Флойда отвели месяцы расследований

Генеральный прокурор штата Миннесота Кит Эллисон оценил время на проведение полноценного расследования по делу Джорджа Флойда — афроамериканца, убийство которого полицейским спровоцировало акции протеста и массовые беспорядки в десятках городов США

На это уйдут месяцы, — цитирует Эллисона РИА Новости.

Генпрокурор провёл пресс-конференцию, на которой объявил о переквалификации уголовного дела против офицера Дерека Шовена на более тяжкое, а также о предъявлении обвинений остальным полицейским, которые позволили Шовину применить к задержанному смертельный удушающий приём.

Как писал NEWS.ru, афроамериканец Флойд погиб на глазах десятков прохожих в конце мая, когда его задержали по подозрению в использовании фальшивой банкноты.