Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Генпрокурор Миннесоты: дело Флойда займёт месяцы 

News.ru и ещё 26 27 минут назад
Делу Флойда отвели месяцы расследований
Фото: Reuters
Генеральный прокурор штата Миннесота Кит Эллисон оценил время на проведение полноценного расследования по делу Джорджа Флойда — афроамериканца, убийство которого полицейским спровоцировало акции протеста и массовые беспорядки в десятках городов США.
На это уйдут месяцы, — цитирует Эллисона РИА Новости.
Генпрокурор провёл пресс-конференцию, на которой объявил о переквалификации уголовного дела против офицера Дерека Шовена на более тяжкое, а также о предъявлении обвинений остальным полицейским, которые позволили Шовину применить к задержанному смертельный удушающий приём.
Как писал NEWS.ru, афроамериканец Флойд погиб на глазах десятков прохожих в конце мая, когда его задержали по подозрению в использовании фальшивой банкноты.
Видео дня. Little Big и его GO BANANAS - главный трэш года
News.ru: последние новости
Путин поддержал введение ЧС федерального уровня в Норильске Путин поддержал введение ЧС федерального уровня в Норильске Знакомый основателя «Мужского государства» подтвердил его смерть Знакомый основателя «Мужского государства» подтвердил его смерть Адвокат экс-полицейских из Уфы объяснил оправдательный приговор суда Адвокат экс-полицейских из Уфы объяснил оправдательный приговор суда
Происшествия , В мире , Массовые беспорядки , Убийство , РИА Новости , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Основателя «Мужского государства» зарезали в Турции
Основателя «Мужского государства» зарезали в Турции
Черное море оказалось опасным
Черное море оказалось опасным
Богомолов взорвал сеть фото обнаженной женщины
Богомолов взорвал сеть фото обнаженной женщины
Появилось видео подробностей расстрела вора обоев
Появилось видео подробностей расстрела вора обоев
Задержанный ФСБ украинский военный сделал признание
Задержанный ФСБ украинский военный сделал признание
Видео
Человек-паук на акции протеста попал на видео
00:36
Человек-паук на акции протеста попал на видео
Поимка дикобраза в Подмосковье попала на видео
01:12
Поимка дикобраза в Подмосковье попала на видео
Tesla на автопилоте врезалась в фургон и попала на видео
01:42
Tesla на автопилоте врезалась в фургон и попала на видео
Опубликовано видео ДТП с участием маршрутки и скорой помощи
00:40
Опубликовано видео ДТП с участием маршрутки и скорой помощи
Незнакомец спас людей из горящего автомобиля и попал на видео
Незнакомец спас людей из горящего автомобиля и попал на видео
Стюардесса пошутила над спящим пассажиром и попала на видео
00:22
Стюардесса пошутила над спящим пассажиром и попала на видео
Пентагон взбунтовался против планов Трампа
01:55
Пентагон взбунтовался против планов Трампа
В мире США
Конфликт Соловьева с соведущей попал на видео
03:12
Конфликт Соловьева с соведущей попал на видео
Общество
В США полицейские встали на колени
00:34
В США полицейские встали на колени
США В мире
Резиденцию Джонсона штурмовали протестующие
00:12
Резиденцию Джонсона штурмовали протестующие
В мире Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение