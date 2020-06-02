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В Москве из хостела эвакуировали около 70 человек из-за пожара 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
В Москве из хостела вывели 70 человек из-за пожара
Фото: РИА Новости
Пожар начался в столовой при магазине на первом этаже здания на юго-востоке Москвы, в целях безопасности со второго этажа, где располагается хостел, эвакуировали около 70 человек. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.
"Вечером поступила информация о загорании электрокабеля и столового оборудования в столовой при супермаркете, расположенного на Угрешской улице в доме 31, корпус 2. Со второго этажа здания, где располагается хостел, эвакуировано порядка 70 человек", — сказал собеседник агентства.
По данным источника, возгорание ликвидировано. Пострадавших в результате происшествия нет.
Информацию о пожаре по данному адресу ТАСС также подтвердили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России. "Улица Угрешская, дом 31, корпус 2 — происходило загорание на этаже административного здания на общей площади около двух квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало", — сказали в пресс-службе.
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Происшествия , Пожары , МЧС , ИТАР-ТАСС , Москва
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