Житель Татарстана пойдет под суд за истязание инвалида 

РФ. Следователи в Татарстане завершили расследование уголовного дела об истязании прикованного к постели инвалида, в котором обвиняют его соседа, сообщает региональное СУСК

"Следственными органами… завершено расследование уголовного дела в отношении неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности 50-летнего жителя города Зеленодольска, обвиняемого в… угрозе убийством, незаконном проникновении в жилище, истязании", — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2019-2020 годах обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически без спроса заходил в комнату к 58-летнему соседу, прикованному к постели и являющемуся инвалидом 1 группы, избивал его и высказывал угрозы убийством. Так, следствием установлено, что в январе 2020 года обвиняемый вошел в комнату к потерпевшему, посмотрел телевизор, затем стал выкручивать руку больному мужчине, нанес несколько ударов кулаком и электробритвой по лицу.

О противоправных действиях мужчины потерпевший сообщил детям, которые обратились в правоохранительные органы

Причастность к совершению преступления подозреваемый признал полностью. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.