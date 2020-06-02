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Житель Татарстана пойдет под суд за истязание инвалида 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Житель Татарстана пойдет под суд за истязание инвалида
Фото: РИА Новости
Следователи в Татарстане завершили расследование уголовного дела об истязании прикованного к постели инвалида, в котором обвиняют его соседа, сообщает региональное СУСК РФ.
"Следственными органами… завершено расследование уголовного дела в отношении неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности 50-летнего жителя города Зеленодольска, обвиняемого в… угрозе убийством, незаконном проникновении в жилище, истязании", — говорится в сообщении.
По версии следствия, в 2019-2020 годах обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически без спроса заходил в комнату к 58-летнему соседу, прикованному к постели и являющемуся инвалидом 1 группы, избивал его и высказывал угрозы убийством. Так, следствием установлено, что в январе 2020 года обвиняемый вошел в комнату к потерпевшему, посмотрел телевизор, затем стал выкручивать руку больному мужчине, нанес несколько ударов кулаком и электробритвой по лицу.
О противоправных действиях мужчины потерпевший сообщил детям, которые обратились в правоохранительные органы.
Причастность к совершению преступления подозреваемый признал полностью. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , СКР , МВД , Зеленодольск , Республика Татарстан
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