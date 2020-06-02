В регионе РФ предотвратили теракт 

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Сотрудники ФСБ обнаружили и обезвредили тайник с самодельными взрывными устройствами.

«В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Чувашской Республике установлено местонахождение тайника с самодельными взрывными устройствами, которые были обезврежены», — говорится в сообщении СК РФ.

В настоящее время работы на месте обнаружения тайника продолжаются: проводятся изъятия, допросы свидетелей, устанавливается принадлежность схрона.

Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ по факту приготовления к совершению террористического акта. По делу назначены необходимые судебные экспертизы.

Как сообщал «Рамблер», в мае ФСБ России объявила о предотвращении теракта в городе Кимры Тверской области и задержании молодого человека, готовившего нападения на силовиков и госслужащих.