Убивший мать россиянин описал расправу в дневнике

Петербурге задержали 19-летнего местного жителя по подозрению в убийстве 42-летней матери, на месте преступления изъят дневник с описанием расправы. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, молодой человек писал в дневнике о конфликтах с матерью из-за его нежелания учиться, вследствие чего его могут забрать в армию. Эти разговоры раздражали молодого человека и он излагал варианты решения проблемы, в основном, насильственные. В день убийства имеется запись о том, что сын начал душить спящую мать, но не смог довести начатое до конца. Тогда он оттащил ее в ванную комнату и там нанес несколько ножевых ранений. Молодой человек спрятал тело в кладовке, описал убийство матери в дневнике и ушел из дома.

Они переехали в Петербург пять лет назад из города Вольск Саратовской области. Мать с сыном, учившимся в колледже, снимали однокомнатную квартиру на Богатырском проспекте. Тело женщины нашла хозяйка жилья через три дня после убийства и вызвала полицию. Сына погибшей задержали в Петербурге и он на допросе признался в преступлении, заявив, что убил мать, потому что она его довела.