Москвич с коронавирусом сбежал из «Склифа» 

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Из НИИ имени Склифосовского в столице сбежал пациент с коронавирусом, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах

По словам собеседника агентства, днем 2 июня полицейским поступила информация о том, что из корпуса НИИ имени Склифосовского в Грохольском пер. сбежал пациент с COVID-19 — москвич 1965 года рождения, поступивший 29 мая.

«На место немедленно прибыли сотрудники полиции, но беглеца не нашли. По городу дали ориентировку», — сказал источник.

Он добавил, что правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Заявлений и жалоб по данному факту не поступало.