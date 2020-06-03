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Создатель бренда «Довгань» объявлен в международный розыск 

RT на русском и ещё 12 2 часа назад
Создателя бренда «Довгань» объявили в розыск
Фото: Dmitriygan / Wikipedia
Следствие объявило в международный розыск создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
«Герман Лиллевяли объявлен в международный розыск», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Хорошевского суда Москвы.
Бизнесмен обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере).
Лиллевяли в 1995 году основал ЗАО «Ликомп холдинг». Компания занималась развитием российских торговых марок «Довгань» и «Смак», а также финансовым и банковским бизнесом.
Ранее сообщалось, что в Башкирии вынесли приговор по делу о мошенничестве на 21,7 млн рублей.
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Происшествия , Криминал , ИТАР-ТАСС
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