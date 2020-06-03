Создателя бренда «Довгань» объявили в розыск

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Следствие объявило в международный розыск создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

«Герман Лиллевяли объявлен в международный розыск», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Хорошевского суда Москвы.

Бизнесмен обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере).

Лиллевяли в 1995 году основал ЗАО «Ликомп холдинг». Компания занималась развитием российских торговых марок «Довгань» и «Смак», а также финансовым и банковским бизнесом.

Ранее сообщалось, что в Башкирии вынесли приговор по делу о мошенничестве на 21,7 млн рублей.