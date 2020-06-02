В Москве открыли стрельбу 

Москве полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу из пистолета и автомата во дворе жилого дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление МВД.

Инцидент произошел 1 июня. В полицию поступила информация стрельбе возле дома номер два на Чуковской улице. Полицейские приехали и задержали у дома пьяного мужчину. Они выяснили, что 1 июня он праздновал день рождения.

У мужчины нашли охолощенные автомат Иж-161 и пистолет ТТ-СХ. По словам задержанного, он несколько раз выстрелил холостыми светозвуковыми патронами в воздух. Полицейские начали проверку в его отношении.

Как писал «Рамблер», 24 мая на парковке рядом с Каширским шоссе произошла стрельба. В результате происшествия пострадали два человека, у них диагностировали множественные ранения поясницы, нижних конечностей и ягодиц. Предполагаемых участников конфликта задержали.