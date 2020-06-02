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Автомобиль наехал на группу полицейских в ходе протестов в США 

RT на русском 33 минуты назад
Автомобиль въехал в полицейских в в США
Фото: Twitter © ElijahSchaffer
В городе Баффало в штате Нью-Йорк в ходе протестов автомобиль совершил наезд на группу полицейских, пострадали по меньшей мере два человека. Об этом пишет газета New York Post.
По её данным, инцидент произошёл вечером 1 июня.
Пострадавших полицейских госпитализировали, их состояние оценивается как стабильное.
Глава исполнительной власти округа Эри Марк Полонцарц сообщил, что водителя и пассажиров внедорожника, наехавшего на сотрудников правоохранительных органов, задержали и взяли под стражу.
Как сообщил представитель полиции Баффало, в ходе протестов в городе 1 июня два человека также получили ранения в результате стрельбы. Пострадавшие были доставлены в больницу.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что мобилизует «все имеющиеся федеральные ресурсы, гражданские и военные» для прекращения беспорядков в стране.
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Происшествия , Дональд Трамп , МВД , Нью-Йорк , США
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