Автомобиль въехал в полицейских в в США

В городе Баффало в штате Нью-Йорк в ходе протестов автомобиль совершил наезд на группу полицейских, пострадали по меньшей мере два человека. Об этом пишет газета New York Post.

По её данным, инцидент произошёл вечером 1 июня.

Пострадавших полицейских госпитализировали, их состояние оценивается как стабильное.

Глава исполнительной власти округа Эри Марк Полонцарц сообщил, что водителя и пассажиров внедорожника, наехавшего на сотрудников правоохранительных органов , задержали и взяли под стражу.

Как сообщил представитель полиции Баффало, в ходе протестов в городе 1 июня два человека также получили ранения в результате стрельбы. Пострадавшие были доставлены в больницу.