Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Машина полиции въехала в толпу и попала на видео 

Вадим Дроздов 40 минут назад
В США в городе Сан-Диего штат Калифорния полицейская машина на одном из перекрестков въехала в толпу протестующих. Все происходящее засняли на камеру жители одного из домов. Демонстранты пытались остановить автомобиль правоохранителей, но полицейский решил ехать дальше. В результате на капоте машины оказался один из участников акции. Он не пострадал. На кадрах также видно, что толпа протестующих практически полностью блокировала движение по проезжей части из-за чего на дороге образовалась пробка всего из нескольких машин. Акции протеста, вызванные убийством Джорджа Флойда, проходят уже более, чем в 200 городах США.
Происшествия , Видео , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Очень тяжело»: Поргина о положении артистов
«Очень тяжело»: Поргина о положении артистов
Опубликовано видео десантирования бойцов ВДВ
Опубликовано видео десантирования бойцов ВДВ
«Разошлись!»: Гаврилова подтвердила разрыв с Агаларовым
«Разошлись!»: Гаврилова подтвердила разрыв с Агаларовым
Видеочаты в «Одноклассниках» получили новую функцию
Видеочаты в «Одноклассниках» получили новую функцию
В России провели 10 млн тестов на коронавирус
В России провели 10 млн тестов на коронавирус
Видео
Опубликовано видео тренировки спецназа ЦВО
01:07
Опубликовано видео тренировки спецназа ЦВО
Армия
Машина полиции въехала в толпу и попала на видео
00:33
Машина полиции въехала в толпу и попала на видео
Происшествия
Нелегальная вечеринка в Краснодаре попала на видео
01:45
Нелегальная вечеринка в Краснодаре попала на видео
Общество
Рухнувший в Мурманске мост попал на видео
01:08
Рухнувший в Мурманске мост попал на видео
Происшествия
Украина хочет вести переговоры по Донбассу без РФ
03:36
Украина хочет вести переговоры по Донбассу без РФ
В мире Конфликты
Появилось видео подробностей цыганской разборки
01:28
Появилось видео подробностей цыганской разборки
Происшествия
Посетитель зоопарка спас оленя от питона и попал на видео
00:24
Посетитель зоопарка спас оленя от питона и попал на видео
Последствия смерча в российском регионе попали на видео
01:53
Последствия смерча в российском регионе попали на видео
Кровная месть привела к расстрелу и попала на видео
00:54
Кровная месть привела к расстрелу и попала на видео
Лось забрел в район Люблино и попал на видео
00:25
Лось забрел в район Люблино и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение