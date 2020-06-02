В США в городе Сан-Диего штат Калифорния полицейская машина на одном из перекрестков въехала в толпу протестующих. Все происходящее засняли на камеру жители одного из домов. Демонстранты пытались остановить автомобиль правоохранителей, но полицейский решил ехать дальше. В результате на капоте машины оказался один из участников акции. Он не пострадал. На кадрах также видно, что толпа протестующих практически полностью блокировала движение по проезжей части из-за чего на дороге образовалась пробка всего из нескольких машин. Акции протеста, вызванные убийством Джорджа Флойда, проходят уже более, чем в 200 городах США.
Машина полиции въехала в толпу и попала на видео
Происшествия , Видео , США
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