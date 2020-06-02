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Рухнувший в Мурманске мост попал на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
В Мурманске из-за паводка рухнул единственный железнодорожный мост, соединявший город с остальной Россией. Конечно остались автомобильные дороги, но вот поездом в Мурманск сейчас добраться невозможно.
Таяние снега резко повысило уровень воды в реке Кола. Под давлением сильного течения была смещена одна из опор моста. В итоге это привело к полному обрушению переправы. В момент обрушения на мосту велись ремонтные работы, это также является одним из факторов обрушения. К счастью, никто из людей не пострадал. На месте аварии ведутся восстановительные работы. Пассажиров поездов доставляют до Мурманска на автобусаах.
Происшествия , Видео , Мурманск
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