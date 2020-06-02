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Появилось видео подробностей цыганской разборки 

Вадим Дроздов 38 минут назад
В подмосковном поселке Софрино произошла неадекватная разборка на дороге. Местный житель Валерий ехал со своим сыном домой на автомобиле. Проезжую часть на пути к дому перегородили две иномарки — Rolls-Royce и BMW X5. Валерий подъехал к этим автомобилем и поморгал дальним светом, давая понять, что ему необходимо проехать. Водитель Rolls-Royce отреагировал неадекватно, избил Валерия и протаранил его автомобиль. К тарану подключился и BMW. После этого иномарки скрылись. Позже выяснилось, что за рулем этих иномарок находились цыганский барон и его сын. Валерий написал заявление в полицию.
Происшествия , Видео , Софрино
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