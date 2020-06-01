Оштрафованная женщина-инвалид подала в суд

Москвичка Ирина Карабулатова, прикованная к постели и получившая штраф за нарушение самоизоляции, заявила, что подала в суд на власти Москвы

Профессора Российского университета дружбы народов Ирину Карабулатову, которая имеет первую группу инвалидности и не встает с постели, оштрафовали за то, что она не установила приложение "Социальный мониторинг". Ее телефон такой технической возможности не имеет, а специальный смартфон женщине никто не предоставил. Оба штрафа были аннулированы. Позже глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что женщина установила приложение "Социальный мониторинг" на телефон сына, а он покинул квартиру.

"В настоящее время мы с Институтом права и публичной политики подали в суд к московским властям за искажение информации, нанесение урона чести и достоинству, повлекшее за собой ухудшение физического состояния здоровья", — рассказала РИА Новости Карабулатова.

Собеседница агентства опровергла информацию, что штрафы были выписаны ей из-за того, что приложение было установлено на телефон сына, а он вышел на улицу.

"В постановлении об изоляции (есть в распоряжении РИА Новости) был вписан мой номер, не сына. Оба штрафа выписаны за нарушение самоизоляции в связи с невозможностью определения геолокации путем использования социального мониторинга, поскольку он не был установлен", — рассказала Карабулатова.

Москвичка пояснила, что не установила приложение, потому что её телефон "зависал", а другой аппарат с установленным приложением ей так никто и не предоставил.

"В самом постановлении нет ни телефонов техподдержки, ни горячей линии. Звонила на горячую линию, отправили в департамент информационных технологий, но телефон не отвечал", — отмечает профессор.

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