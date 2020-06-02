Россиянин напал на полицейского и сорвал с него погоны

Нетрезвый пассажир рейса Калининград Москва во время составления на него протокола за курение на борту самолета напал на полицейского и сорвал с него погоны. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

По ее словам, 31 мая пассажир рейса Калининград — Москва 1971 года рождения в состоянии алкогольного опьянения закурил сигарету во время полета. В аэропорту Шереметьево на борт прибыли полицейские для составления протокола об административном правонарушении. В ответ мужчина стал их оскорблять.

"Затем, оттолкнув одного из них, попытался прорваться к выходу. Пресекая противоправные деяния мужчины, полицейский решил применить спецсредство пассивного действия, однако тот оказал активное сопротивление и, сорвав погон формы, применил физическую силу в отношении представителя власти", — сказала Марковская. После этого пассажир разорвал свой паспорт.

Ему предъявлено обвинение по ст. 319 УК РФ и ч. 1 ст. 318 УК РФ (оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти).

Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, в отношении мужчины также составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 6.24 ("Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах") и 20.21 ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения") КоАП РФ.