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В Екатеринбурге спецназ застрелил подозреваемого в краже обоев 

News.ru и ещё 20 1 час назад
Спецназ застрелил укравшего обои россиянина
Фото: News.ru
В Екатеринбурге бойцы Росгвардии застрелили мужчину, подозреваемого в краже четырёх рулонов обоев.
Как сообщает BBC, инцидент произошёл 31 мая. Подозреваемый, угрожая персоналу магазина ножом, украл обои на сумму в восемь тысяч рублей.
Прибывшим по вызову к его дому полицейским он дверь не открыл. Тогда к нему привезли его отца, которого мужчина впустил. Однако задержать он себя не дал и якобы прыснул в лицо полицейскому газовым баллончиком.
После чего на место происшествия прибыл СОБР Росгвардии, который около полуночи приступил к штурму квартиры. По некоторым данным, хозяин якобы взял нож и автомат и открыл стрельбу. Подозреваемый был застрелен. На месте было изъято два ножа, арбалет, газовый баллончик и предмет, похожий на автомат.
По словам отца убитого, его сын во время штурма находился в коридоре с ножом для резки обоев.
Ранее в США вспыхнули беспорядки в результате гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Полицейские задержали его по подозрению в использовании фальшивого чека, применив при этом силу. В результате Флойд умер от удушья.
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Происшествия , Строительство , Росгвардия , Екатеринбург
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