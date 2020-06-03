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Угрожал ножом: появились кадры резонансного ограбления в Екатеринбурге 

ТК «Звезда» и ещё 28 8 часов назад
Спецназ застрелил укравшего обои россиянина
Фото: News.ru
Преступник напал на строительный магазин и позже был застрелен во время штурма его квартиры росгвардейцами.
Застреленный сотрудниками Росгвардии в Екатеринбурге 27-летний Владимир Таушанков оказался грабителем. Кадры, на которых видно как он выносит из магазина рулоны обоев, опубликовало URA.RU.
На видео мужчина выходит на улицу с четырьмя рулонами. По словам очевидцев, в магазине он угрожал сотрудникам ножом. Снаружи Таушанков также подрался с пытавшимися задержать его людьми.
Сотрудник магазина и еще один человек сопровождали мужчину до дома и вызвали полицию. Прибывшему правоохранителю Таушанков брызнул в лицо из газового баллона, после чего на место прибыли бойцы Росгвардии. Силовики выломали дверь, после чего грабитель наставил на них предмет, похожий на автомат. Бойцы вынуждены были выстрелить в него. Позже оказалось, что Таушанков использовал страйкбольное оружие.
В СКР по Свердловской области начали доследственную проверку по инциденту. В полиции также возбуждено уголовное дело на покойного Таушанкова по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой с применением оружия».
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Происшествия , Строительство , Росгвардия , СКР , РИА Ura.ru , Екатеринбург
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