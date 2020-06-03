Спецназ застрелил укравшего обои россиянина

Преступник напал на строительный магазин и позже был застрелен во время штурма его квартиры росгвардейцами.

Застреленный сотрудниками Росгвардии Екатеринбурге 27-летний Владимир Таушанков оказался грабителем. Кадры, на которых видно как он выносит из магазина рулоны обоев, опубликовало URA.RU.

На видео мужчина выходит на улицу с четырьмя рулонами. По словам очевидцев, в магазине он угрожал сотрудникам ножом. Снаружи Таушанков также подрался с пытавшимися задержать его людьми.

Сотрудник магазина и еще один человек сопровождали мужчину до дома и вызвали полицию. Прибывшему правоохранителю Таушанков брызнул в лицо из газового баллона, после чего на место прибыли бойцы Росгвардии. Силовики выломали дверь, после чего грабитель наставил на них предмет, похожий на автомат. Бойцы вынуждены были выстрелить в него. Позже оказалось, что Таушанков использовал страйкбольное оружие.