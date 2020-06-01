«Нашли связанную в мешке»

Тело 12-летней девочки из Красноярского края найдено в заброшенном пожарном резервуаре в деревне Нижняя Коя, сообщает региональный СК. По данным ведомства, 30 мая школьница и ее 10-летняя сестра пошли встречать коров, после чего старшая из девочек осталась играть на детской площадке. Больше ее никто не видел. Когда волонтеры нашли школьницу мертвой, расследование дела взяли на контроль в СК РФ . Сельчане подозревают, что к расправе причастны местные подростки.

Расследование дела об убийстве 12-летней девочки в деревне Нижняя Коя Красноярского края взял на контроль центральный аппарат Следственного комитета. Такое поручение дал глава федерального ведомства Александр Бастрыкин

Он также велел докладывать ему о ходе расследования и призвал руководство главного управления криминалистики центрального аппарата помочь в раскрытии преступления, оперативно задержав злоумышленника, расправившегося с ребенком. Поручение председателя СК РФ опубликовано на сайте ведомства.

Все началось 30 мая — тогда сестры 12-ти и 10-ти лет, проживающие в Нижней Кое, пошли встречать коров, которых разводит их мать. После этого младшая из девочек вернулась домой, а старшая, по ее словам, осталась играть на детской площадке, сообщает региональный СК. Через некоторое время родители школьницы начали волноваться из-за долгого отсутствия дочери.

Они отправились на ее поиски — не обнаружив ребенка, родственники обратились за помощью к местным жителям, правоохранительным органам и волонтерам. «В деревне никогда столько народу не было», — рассказали сельчане районной газете «Ленинская искра».

1 июня волонтеры нашли девочку мертвой в заброшенном пожарном резервуаре с признаками насильственной смерти.

По данным СМИ, ее тело не только оставили в резервуаре, но и связали, положив в мешок, сообщает «Ленинская искра» со ссылкой на участников поисков. Собеседники издания также отметили, что место, где была найдена мертвая девочка, уже обследовали волонтеры накануне, но тогда никакого трупа там не было.

По факту трагедии следователи возбудили дело по статье 105 УК РФ «Убийство» — сейчас они пытаются найти злоумышленника, лишившего жизни школьницу. Расследованием также занялась региональная прокуратура

Местные жители утверждают, что резервуар, в котором нашли девочку, лежал за пределами деревни, а погибшая была «домашним, спокойным ребенком, в такие места точно сама бы не пошла», передает местное издание Ngs24.ru.

В деревне подозревают, что к убийству ребенка причастны местные подростки — недавно у девочки возник с ними конфликт.

«Знаете, подозрения падают скорее на подростков. До этого, может, полгода назад, мальчик пытался ее изнасиловать. Официально подтверждена попытка изнасилования. Все инстанции в курсе произошедшего. Собирались отправить этого мальчика, не вспомню, как называется, но что-то вроде тюрьмы для несовершеннолетних, после третьей учебной четверти, но так до сих пор и живет дома, без какого-либо полицейского надзора», — рассказала одна из местных жительниц.

Односельчане подтвердили правдивость истории, добавив, что мальчику, который домогался до 12-летней девочки, нет и 14 лет — его мать лишена родительских прав, живет с отцом. Но подростка, по данным СМИ, уже допросили.

Также выяснилось, что несколько лет назад девочка и ее сестра провели какое-то время в центре социальной помощи семье и детям «Ермаковский». «Однако родители быстро встали на путь исправления (да и не сказать, что они были большими любителями выпить) и детей вскоре вернули», — пишет местная газета «Ленинская искра».

Известно, что мать погибшей держит коров, продает молоко и сметану — отец трудится на птицефабрике. «У них знатный, добротный дом. Держат большое хозяйство. Дети всегда опрятны, накормлены», — рассказали сельчане «Ленинской искре».

Тем не менее после трагедии сотрудники прокуратуры организовали проверку работы органов системы профилактики — если выяснится, что они недостаточно следили за условиями проживания детей в семье, то правоохранители примут меры прокурорского реагирования.