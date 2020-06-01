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Часть железнодорожного моста, по которому проходит единственная железнодорожная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России , обрушилась в понедельник днем из-за подмытой опоры, люди и техника не пострадали, сообщили журналистам в региональном ГУ МЧС

В субботу из-за интенсивного таяния снега и большой водности реки Кола подмыло насыпь опоры железнодорожного моста на перегоне станция Кола — станция Выходной Мурманского отделения Октябрьской железной дороги в Кольском районе.

"Сегодня (в понедельник) в 14:30 пострадавшая опора не выдержала и вследствие этого произошло обрушение надводной части моста. Благодаря слаженной работе представителей ГУ МЧС России по Мурманской области, ОАО "РЖД" и взаимодействующих структур удалось грамотно оценить риски и избежать жертв. Ни один рабочий восстановительной бригады не пострадал", — говорится в сообщении.

С 30 мая на 1436 километре Октябрьской железной дороги полностью перекрыто движение по железнодорожному мосту, пассажиров перевозят автобусами.