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В Мурманской области обрушился железнодорожный мост 

РИА Новости 18 минут назад
Часть железнодорожного моста, по которому проходит единственная железнодорожная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, обрушилась в понедельник днем из-за подмытой опоры, люди и техника не пострадали, сообщили журналистам в региональном ГУ МЧС.
В субботу из-за интенсивного таяния снега и большой водности реки Кола подмыло насыпь опоры железнодорожного моста на перегоне станция Кола — станция Выходной Мурманского отделения Октябрьской железной дороги в Кольском районе.
"Сегодня (в понедельник) в 14:30 пострадавшая опора не выдержала и вследствие этого произошло обрушение надводной части моста. Благодаря слаженной работе представителей ГУ МЧС России по Мурманской области, ОАО "РЖД" и взаимодействующих структур удалось грамотно оценить риски и избежать жертв. Ни один рабочий восстановительной бригады не пострадал", — говорится в сообщении.
С 30 мая на 1436 километре Октябрьской железной дороги полностью перекрыто движение по железнодорожному мосту, пассажиров перевозят автобусами.
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Происшествия , Видео , МЧС , РЖД , Мурманск , Мурманская Область
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