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В деле «Седьмой студии» появились новые подробности 

Lenta.ru 1 час назад
В деле «Седьмой студии» появились новые подробности
Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»
Мещанский суд Москвы обнародовал результаты новой экспертизы по делу «Седьмой студии», в которой утверждается, что расходы организации на мероприятия были завышены почти на 129 миллионов рублей. Подробности в понедельник, 1 июня, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Ирину Поверинову.
«Экспертиза, с точки зрения защиты, проведена отвратительно, с многочисленными нарушениями, в ней просто проигнорирован целый ряд мероприятий проекта. Защита намерена оспаривать выводы экспертизы», — подчеркнула Поверинова. Она добавила, что следующее заседание состоится 5 июня.
Эксперты пришли к выводу, что концерты и спектакли «Седьмой студии», осуществленные на субсидии Министерства культуры, могли обойтись в 87 миллионов рублей.
Третья комплексная экспертиза была назначена по инициативе суда. Отмечается, что ее выводы будут иметь решающее значение для дела.
В декабре 2019 года сообщалось, что обвинение направило в суд ходатайство о проведении новой экспертизы по делу обвиняемого в хищениях при реализации проекта «Платформа» режиссера Кирилла Серебренникова.
Обыски и аресты по делу «Седьмой студии» начались в мае 2017 года. 22 августа того же года изначально проходивший по нему свидетелем Кирилл Серебренников был задержан и помещен под домашний арест. 8 апреля 2019-го стало известно, что мера пресечения для режиссера была изменена на подписку о невыезде.
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Происшествия , Ирина Поверинова , Кирилл Серебренников , Минкультуры , ИТАР-ТАСС , Москва
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