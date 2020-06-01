В деле «Седьмой студии» появились новые подробности 

Мещанский суд Москвы обнародовал результаты новой экспертизы по делу «Седьмой студии», в которой утверждается, что расходы организации на мероприятия были завышены почти на 129 миллионов рублей. Подробности в понедельник, 1 июня, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Ирину Поверинову

«Экспертиза, с точки зрения защиты, проведена отвратительно, с многочисленными нарушениями, в ней просто проигнорирован целый ряд мероприятий проекта. Защита намерена оспаривать выводы экспертизы», — подчеркнула Поверинова. Она добавила, что следующее заседание состоится 5 июня.

Эксперты пришли к выводу, что концерты и спектакли «Седьмой студии», осуществленные на субсидии Министерства культуры , могли обойтись в 87 миллионов рублей.

Третья комплексная экспертиза была назначена по инициативе суда. Отмечается, что ее выводы будут иметь решающее значение для дела.

В декабре 2019 года сообщалось, что обвинение направило в суд ходатайство о проведении новой экспертизы по делу обвиняемого в хищениях при реализации проекта «Платформа» режиссера Кирилла Серебренникова

Обыски и аресты по делу «Седьмой студии» начались в мае 2017 года. 22 августа того же года изначально проходивший по нему свидетелем Кирилл Серебренников был задержан и помещен под домашний арест. 8 апреля 2019-го стало известно, что мера пресечения для режиссера была изменена на подписку о невыезде.