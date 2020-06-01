Россияне с COVID-19 сбежали из больницы

Ведомство уточняет, что 27 мая двоих мужчин, тесты которых на коронавирус дали положительный результат, госпитализировали в инфекционный стационар городской больницы. Зная о своем диагнозе, вечером следующего дня они "самовольно покинули" медучреждение, выпрыгнув из окна второго этажа больницы, не имея при себе масок или других средств индивидуальной защиты, подчеркнули в прокуратуре.

"В этой связи прокурор города направил в следственные органы материалы проверок для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. Полицией возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности угрозу массового заболевания людей", — заявили в надзорном ведомстве.

В окружной прокуратуре также уточнили, что правоохранители нашли мужчин и вернули на лечение в больницу.

Согласно информации регионального информагентства "Север-Пресс", оба беглеца являются жителями других городов Ямала, они скрывались у своих знакомых. По данным СМИ, мужчины ведут маргинальный образ жизни, у них есть судимости.

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