Задержан подозреваемый в расстреле Астика и Хасика

Сухумские правоохранители отчитались о задержании человека, имеющего, по их версии, отношение к убийству воров в законе Астамура Шамба (Астика) и Алхаса Авидзба (Хасика), сообщает Lenta.ru. Подозреваемому 41 год.

Нападение произошло 22 ноября 2019 года. По версии следствия, ко входу ресторана «Сан-Ремо» подбежали четыре одетых в маски и камуфляж человека, которые устроили беспорядочную стрельбу из автоматов по посетителям заведения. В результате были убиты воры в законе Астик и Хасик, которых называют людьми приближенными к криминальному авторитету Раулю Барцбы. Еще трое человек получили серьезные ранения: одна из них — официантка ресторана позже скончалась в больнице.

29 мая стало известно о задержании предполагаемого участника нападения. Им, по данным абхазских правоохранителей, оказался 41-летний Эрик Чадуа. Наручники на руки предполагаемого убийцы полицейские захлопнули в одной из сухумских квартир. Ему предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям уголовного кодекса. Расследование продолжается.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в селе Арсадзых был задержан другой предполагаемый участник нападения. СМИ отмечали, что подозреваемый не пожелал сдаться, в результате чего получил ранения обеих ног.