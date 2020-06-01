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Задержали предполагаемого убийцу Астика и Хасика 

Павел Тиунов 11 минут назад
Задержан подозреваемый в расстреле Астика и Хасика
Фото: mvdra.org
Сухумские правоохранители отчитались о задержании человека, имеющего, по их версии, отношение к убийству воров в законе Астамура Шамба (Астика) и Алхаса Авидзба (Хасика), сообщает Lenta.ru. Подозреваемому 41 год.
Подполковник МВД обманул вора в законе
Нападение произошло 22 ноября 2019 года. По версии следствия, ко входу ресторана «Сан-Ремо» подбежали четыре одетых в маски и камуфляж человека, которые устроили беспорядочную стрельбу из автоматов по посетителям заведения. В результате были убиты воры в законе Астик и Хасик, которых называют людьми приближенными к криминальному авторитету Раулю Барцбы. Еще трое человек получили серьезные ранения: одна из них — официантка ресторана позже скончалась в больнице.
29 мая стало известно о задержании предполагаемого участника нападения. Им, по данным абхазских правоохранителей, оказался 41-летний Эрик Чадуа. Наручники на руки предполагаемого убийцы полицейские захлопнули в одной из сухумских квартир. Ему предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям уголовного кодекса. Расследование продолжается.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в селе Арсадзых был задержан другой предполагаемый участник нападения. СМИ отмечали, что подозреваемый не пожелал сдаться, в результате чего получил ранения обеих ног.
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Происшествия , Криминал , МВД , Lenta.ru
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