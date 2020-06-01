Мигранты под видом полицейских обокрали водителя

Екатерина Гузь. Сотрудники полиции Москвы задержали двух приезжих из ближнего зарубежья, подозреваемых в краже денег у водителя в Москве, сообщила журналистам заместитель начальника пресс-службы столичного главка МВД

По ее словам, в отдел полиции поступило заявление от приезжего мужчины. Он сообщил, что неизвестные похитили из его куртки 130 тысяч рублей. Водитель ехал на своем автомобиле по улице 800-летия Москвы. Увидев в зеркало заднего вида машину, которая моргала фарами, решил остановиться, думая, что в автомобиле имеется неисправность.

"Из следовавшего за ним транспортного средства вышли незнакомцы, один из которых представился сотрудником полиции. Осмотрев карманы куртки заявителя, мужчины сели в свою машину и скрылись. Вскоре потерпевший обнаружил, что у него пропали денежные средства. Общая сумма материального ущерба составила 130 тысяч рублей", — сказала Гузь.

Она добавила, что сотрудники уголовного розыска задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 26-летний и 29-летний приезжие из ближнего зарубежья. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.