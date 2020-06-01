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Аллигатор съел таксу на глазах у ее хозяйки 

Lenta.ru 29 минут назад
Аллигатор съел таксу на глазах у ее хозяйки
Фото: Joanne Sadowsky
В американском штате Миссисипи двухметровый аллигатор съел таксу на глазах у ее хозяйки. Об этом сообщает газета The Clarion-Ledger.
Инцидент произошел на ферме Лейлани Розенбаум (Leilani Rosenbaum). Женщина уверяет, что не знала о жившей рядом рептилии. По ее словам, она повела своих собак на прогулку и решила зайти на пасеку, чтобы собрать чернику. «Я добралась уже до третьего куста и тут увидела змею, — рассказывает она. — Но это была хорошая змея, не ядовитая и на своем месте. Так что я решила пропустить два куста». Ее бигль последовал за ней, а такса побежала в сторону озера.
Вскоре после этого с берега донесся шум. «Я услышала громкий хруст, и собака завизжала, — говорит Розенбаум. — Ужасно, и так громко. Было ясно, что это звук ломающихся костей». Женщина решила, что пса лягнул соседский осел, поспешила на помощь и обнаружила, что таксу схватил аллигатор. «Сначала я хотела прыгнуть в воду и отобрать у него свою собаку, но потом поняла, что это не лучшая идея», — говорит она. Поначалу собака пыталась вырваться из челюстей хищника, но после того, как аллигатор погрузился в воду, перестала двигаться.
В Миссисипи распространены миссисипские аллигаторы, также обитающие в Северной и Южной Каролине, Джорджии, Техасе и Луизиане. Встречаются экземпляры до 4,5 метра в длину, однако в среднем они вырастают до 3,4 метра при весе до 200 килограммов.
В мае у аллигаторов начинается брачный сезон. Он продолжается в июне, после чего рептилии начинают строить гнезда. В этот период они активнее, поэтому чаще попадаются людям на глаза.
В 2019 году сообщалось, что житель американского города Нокомис, штат Флорида, вытащил свою собаку из пасти аллигатора. Не раздумывая, он прыгнул в канал за рептилией, разжал ее челюсти и освободил пса.
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Происшествия , В мире
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